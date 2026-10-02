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Veja momento em que pitbull ataca professor de box na Grande BH

Câmeras de segurança flagaram o momento; crianças também passavam pelo local no momento do ataque

Minas Gerais|Do R7

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Max Alexandre Ramos passou por um momento de pânico na manhã da última segunda-feira (28), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Professor de boxe em um projeto social, ele acompanhava um grupo de crianças durante uma corrida quando foi surpreendido e atacado por um cachorro da raça pitbull

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