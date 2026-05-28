Veja o momento em que jovem sofre uma tentativa de assalto no bairro Coração Eucarístico, em BH
Circuito de câmeras de segurança registrou o assaltante seguindo-a, momentos antes do ataque
Uma estudante sofreu uma tentativa de assalto na porta de casa, à luz do dia, em horário de pico, em frente à portaria principal da PUC Coração Eucarístico. O fato ocorreu às 12:01 desta terça-feira (26). De acordo com a vítima, o circuito de câmeras de segurança registrou o assaltante seguindo-a, momentos antes do ataque. O suspeito tentou levar o celular da vítima, que segurou seu pertence com força e gritou. Após o conflito, a garota registrou imagens do pescoço vermelho e arranhado pelo agressor. Foi feito um boletim de ocorrência. Moradores alegaram que o homem já rondava a região desde das 10h.
Depois do ocorrido, os estudantes da região, que já estavam em alerta pelo aumento da criminalidade, passaram a se organizar para cobrar, formalmente, uma medida da instituição; mobilizando-se para levar a reclamação à reitoria na manhã desta quinta(29). Mais de 200 pessoas foram integradas, só ontem (28), ao grupo criado por um dos estudantes para alertar e acompanhar os casos ocorridos na universidade.
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