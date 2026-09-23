Viatura da Polícia Civil causa acidente após motorista perder o controle, em Uberaba (MG)

Uma viatura da Polícia Civil de Minas Gerais se envolveu em um acidente na manhã dessa terça-feira (22), no bairro Jardim Induberaba, em Uberaba, a 483 km de Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o veículo faz a curva e acessa a Rua Miguel Stefani. Na sequência, o condutor perde o controle e acaba atingindo quatro motocicletas e uma árvore. Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada ao local e prestou os serviços técnicos. O motorista que era o único ocupante do veículo foi levado para o atendimento médico, e o caso será acompanhado pelo Núcleo Correcional. O estado de saúde do servidor não foi informado. A PCMG aguarda a conclusão dos laudos periciais, que poderão apontar as causas do acidente. Outras informações serão divulgadas em momento oportuno