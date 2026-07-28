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Vídeo flagra agressão a garis durante expediente; influenciador é apontado como suspeito

Caso foi registrado em Manhuaçu, na Zona da Mata Mineira; a prefeitura da cidade disse em nota que acompanha a apuração dos fatos

Minas Gerais|Do R7

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Nas imagens é possível ver as duas vítimas varrendo a rua quando os dois homens se aproximam. Um deles pega a vassoura de uma delas e começa a varrer a via. Logo depois o outro chega, batendo palmas e gritando na direção das mulheres.

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