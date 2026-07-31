Vídeo mostra ação do Bope para resgatar criança feita refém pelo pai em Pedro Leopoldo, na Grande BH Imagens divulgadas pela PM mostram o momento em que atirador do Bope reage após homem ameaçar matar o filho de 2 anos e tirar a própria vida

Minas Gerais|Do R7 31/07/2026 - 14h24 (Atualizado em 31/07/2026 - 14h24 ) X (Twitter)

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