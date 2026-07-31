Vídeo mostra ação do Bope para resgatar criança feita refém pelo pai em Pedro Leopoldo, na Grande BH
Imagens divulgadas pela PM mostram o momento em que atirador do Bope reage após homem ameaçar matar o filho de 2 anos e tirar a própria vida
Imagens divulgadas pela Polícia Militar mostram a ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) que terminou com o resgate de uma criança de 2 anos mantida como refém pelo próprio pai, em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Últimas
Morte de bebê em Sete Lagoas (MG) gera questionamentos sobre atendimento médico
Os pais do bebê acreditam que houve falhas no atendimento e registraram um boletim de ocorrência
Bairro a Bairro: moradores denunciam condições precárias em rua com esgoto a céu aberto na Grande BH
A Prefeitura de Esmeraldas já foi notificada sobre o caso, mas, até o momento, ainda não adotou as medidas cabíveis
Cruzamento entre avenidas é cenário de acidentes e preocupa moradores de BH
A BHTrans está avaliando medidas de segurança cabíveis para a região
Criminosos furtam carro em menos de um minuto em bairro de BH
Imagens mostram ação de dois homens que levaram veículo estacionado na rua Augusto Muniz
Bar é alvo de terceiro arrombamento no mês e tem prejuízo de mais de R$10 mil
Ação aconteceu em bairro da região Oeste da capital mineira, onde foram registrados 142 furtos entre janeiro e junho de 2026
PM remove muro construído por facções na Grande BH e libera acesso das forças de segurança
Desde o início dos confrontos entre organizações criminosas na região, 13 pessoas foram feridas e três morreram
Família de idosa atropelada na Grande BH cobra justiça antes de julgamento
Motorista responde por homicídio culposo qualificado e omissão de socorro após morte de Efigênia Souza Oliveira, de 92 anos
Disputa por herança termina em ameaças e medida protetiva entre irmãos em BH
Cabeleireira denuncia irmão após supostos descumprimentos de medida protetiva e ameaça com faca durante discussão
Mulher morre após carro despencar de penhasco na Serra do Rola-Moça, na Grande BH
Resgate durou cerca de sete horas e mobilizou 12 bombeiros em área de difícil acesso no Mirante do Jatobá
Idosos em Belo Horizonte ganham autonomia digital com curso gratuito
Aulas gratuitas promovem inclusão digital, ensinam funções básicas dos dispositivos e alertam sobre golpes virtuais
Homem é preso em flagrante após arranhar oito carros em BH
Crime ocorreu no no bairro Ipiranga, causando prejuízo de quase R$3 mil aos proprietários; suspeito foi liberado com restrições judiciais
Achamos em Minas: conheça Baldim, a cidade dos doces e das belezas naturais
Com cerca de 8 mil habitantes, cidade reúne história, produção artesanal de doces e cachaça, além de grutas e belezas naturais
Homem mantém filho refém na Grande BH e é morto durante ação policial
Suspeito invadiu a casa da ex-companheira, recusou negociação e morreu durante intervenção policial; criança foi resgatada ilesa
Morador coloca fogo no próprio quarto em prédio após sofrer surto na Savassi, em BH
Incidente resulta na evacuação do prédio; ninguém ficou ferido