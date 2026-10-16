VÍDEO; Motociclistas roubam carro de motorista de aplicativo na Pampulha, em Belo Horizonte

Um assalto ocorreu na rua Calcutá, no bairro Trevo, região da Pampulha em Belo Horizonte, na última quinta-feira (15/10), por volta das 16h30. De acordo com a PM, o motorista de aplicativo de 23 anos chegou ao local para buscar uma passageira, quando se aproximou uma moto com dois indivíduos, e posteriormente, desembarcaram da motocicleta apontando uma arma ao condutor, odenando a ele que saísse do veículo. Em vídeo registrado pelas câmeras de segurança, antes do veículo se levado, os autores do crime revistaram a vítima, ordenando a ele que se afastassem. Além do carro, o celular da vítima também foi levado pelos indivíduos.