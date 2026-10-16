Vídeo: motorista de aplicativo é rendido por criminosos e tem o carro roubado em Belo Horizonte

Um assalto ocorreu na rua Calcutá, no bairro Trevo, região da Pampulha em Belo Horizonte, na última quinta-feira (15), por volta das 16h30. De acordo com a Polícia Militar, o motorista de aplicativo de 23 anos chegou ao local para buscar uma passageira. Quando parou o carro, duas pessoas se aproximaram em uma moto e anunciaram o assalto. Eles estavam armados e ordenou que o condutor saísse do veículo. Em vídeo registrado pelas câmeras de segurança, antes do veículo ser levado, os autores do crime revistaram a vítima, ordenando a ele que se afastasse. Além do carro, o celular da vítima também foi roubado.