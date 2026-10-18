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Vídeo: temporal com granizo e ventos de 100km/h provoca estragos em Governador Valadares (MG)

Até o momento, não há registro de feridos; entre as ocorrências registradas estão alagamentos, destelhamentos e queda de árvores

Minas Gerais|Do R7

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Um temporal provocou estragos na cidade de Governador Valadares, no Leste de Minas, na tarde deste domingo (18). De acordo com a prefeitura, apesar de rápida, a chuva veio acompanhada de granizo e ventos de aproximadamente 100 km/h. Até o momento, não há registro de feridos.

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