Vídeo: temporal com granizo e ventos de 100km/h provoca estragos em Governador Valadares (MG)
Até o momento, não há registro de feridos; entre as ocorrências registradas estão alagamentos, destelhamentos e queda de árvores
Um temporal provocou estragos na cidade de Governador Valadares, no Leste de Minas, na tarde deste domingo (18). De acordo com a prefeitura, apesar de rápida, a chuva veio acompanhada de granizo e ventos de aproximadamente 100 km/h. Até o momento, não há registro de feridos.
Últimas
Ressoar Solidário: voluntários se reúnem para plantar 200 árvores em parque de BH
Projeto Ressoar Solidário envolve comunidade em ação de consciência ambiental
Discussão em trânsito termina em briga e homem é agredido com taco de beisebol em BH
Discussão por passagem entre veículos leva a briga violenta no bairro Caissara.
Homem recebe 21 anos de prisão por ataque a ex-companheira em Betim
Ataque brutal deixou sequelas em Joyce Felipe dos Santos e ocorreu na presença dos filhos
Homem é preso e dois menores apreendidos suspeitos de atuar em incêndio de coletivo
Incêndio no bairro Confisco pode estar ligado a represália após morte durante operação policial
Governo de Minas revê orçamento para 2027 e prevê déficit maior nas contas públicas
Revisão do orçamento revela aumento de 1,6 bilhão nas despesas do Estado
MG tem 22.761 mandados de prisão em aberto: famílias vivem angústia diária
Estado é o terceiro do país com mais mandados de prisão em aberto
Árvore de grande porte desaba sobre banca no Centro de BH
Estrutura da banca segurou a árvore; Corpo de Bombeiros e PBH atuaram no local
Motorista morre em acidente com carreta carregada de cimento em Pedro Leopoldo (MG)
Homem de 70 anos morreu após tombamento de carreta na rodovia LMG 800
Moradores pedem mais segurança após roubo a motorista no bairro Trevo, em BH
Criminosos roubaram carro de motorista de aplicativo; polícia investiga e moradores relatam insegurança
Uma mulher é a única sobrevivente de acidente que deixou três mortos em Itabirito (MG)
Vítima de acidente na BR040 compartilha dor pela perda da família e espera por justiça
Mulheres são presas após aplicar golpe em médico em Belo Horizonte
Duas mulheres roubaram e usaram cartões de um médico que ficou inconsciente por horas
Desaparecimento de Beatriz Vitória completa uma semana em Jaboticatubas
Jovem sumiu após sair de um bar; buscas seguem com apoio de diversas autoridades
A Hora da Venenosa: Belo e Rayane Figliuzzi enfrentam crise no namoro
Veja também: Estênio Garcia em disputa familiar e homenagem a Léo na nova música de Marília Mendonça
PF do Balanço: tilápia à parmegiana faz sucesso em bar da capital
Conheça o prato que destaca a tilápia em releitura inovadora da parmegiana