Configuração do Waze: conheça funções do aplicativo que podem te ajudar no trânsito Plataforma possui algumas funcionalidades que ainda são desconhecidas do grande público

O Waze é utilizado por mais de 200 milhões de motoristas ao redor do mundo Freepik

O Waze possui mais de 200 milhões de motoristas cadastrados no mundo e cada um deles possui diferentes necessidades quando assumem o volante. Pensando nisso, o aplicativo disponibiliza configurações específicas para cada perfil de usuário, sendo possível ativar avisos de limite de velocidade, evitar estradas de terra e até integrar a placa do seu carro na plataforma para não ter problemas com o rodízio.

Não perca tempo e faça os ajustes necessários para você ter a melhor experiência possível no Waze!

