Entenda como o Waze, maior aplicativo de mobilidade urbana do mundo, funciona A plataforma une milhares de editores de mapas voluntários ao redor do mundo para aperfeiçoar mapas e atualizar a situação de ruas, estradas e vias expressas

Editores do Waze em evento organizado pelo aplicativo Divulgação/Waze

Por trás dos mapas, sinalizações de trânsito e sugestões de rotas do Waze, existe uma imensa comunidade colaborativa. Em um tempo de supervalorização das automações, algoritmos e Inteligência Artificial, o aplicativo recorre ao sentimento humano de comunidade e empatia para criar seu legado.

Com o auxílio da tecnologia, a plataforma une milhares de editores de mapas voluntários ao redor do mundo para aperfeiçoar mapas e atualizar a situação de ruas, estradas e vias expressas.

Oferecimento: Waze.