Marcela Varasquim mostra como o Waze ajuda as equipes de reportagem da Record no dia a dia Nossa repórter mostrou como funciona os bastidores e a logística por trás da gravação de uma reportagem

Antes de uma matéria ir ao ar, ela passa por um processo de apuração, roteirização e edição para manter o padrão de qualidade do jornalismo Record com o qual você já está acostumado. Marcela Varasquim mostrou como funcionam os bastidores da notícia e revelou um detalhe super importante para as equipes de reportagem: o Waze como copiloto. Confira como o aplicativo ajudou a repórter em uma reportagem sobre saúde!

Para otimizar os deslocamentos dos repórteres, a RECORD conta com o auxílio do aplicativo Waze. A plataforma analisa em tempo real o fluxo das vias, aponta caminhos alternativos, alerta sobre congestionamentos e até identifica rotas que poucos motoristas conhecem. Esse suporte permite que as equipes driblem o trânsito e cheguem ao destino com muito mais eficiência.

Esse conteúdo tem oferecimento exclusivo de Waze.