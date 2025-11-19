Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Mobilidade

Mitos e verdades sobre o trânsito: o Waze não te dá a melhor rota

A plataforma colaborativa é muito utilizada por motoristas do mundo inteiro e enfrenta algumas reclamações; vamos descobrir se são verdadeiras

Mobilidade|R7 Conteúdo e Marca

  • Google News
O Waze é um aplicativo muito utilizado por motoristas nas grandes cidades brasileiras Mobilidade Porto Alegre - Trânsito

É normal ficar chateado no meio do feriado e dizer que o Waze não te dá a melhor rota. Mas, na verdade, o aplicativo funciona como uma plataforma colaborativa entre motoristas e oferece melhores trajetos quando mais pessoas estão conectadas.

O aplicativo funciona como uma plataforma colaborativa entre motoristas e oferece melhores trajetos quando mais pessoas estão conectadas Divulgação/Waze

Não perca tempo e ajude mais pessoas no seu caminho: use o Waze!

Oferecimento: Waze.

Últimas


    Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.