Mitos e verdades sobre o trânsito: o Waze não te dá a melhor rota A plataforma colaborativa é muito utilizada por motoristas do mundo inteiro e enfrenta algumas reclamações; vamos descobrir se são verdadeiras

O Waze é um aplicativo muito utilizado por motoristas nas grandes cidades brasileiras Mobilidade Porto Alegre - Trânsito

É normal ficar chateado no meio do feriado e dizer que o Waze não te dá a melhor rota. Mas, na verdade, o aplicativo funciona como uma plataforma colaborativa entre motoristas e oferece melhores trajetos quando mais pessoas estão conectadas.

O aplicativo funciona como uma plataforma colaborativa entre motoristas e oferece melhores trajetos quando mais pessoas estão conectadas Divulgação/Waze

Não perca tempo e ajude mais pessoas no seu caminho: use o Waze!

Oferecimento: Waze.