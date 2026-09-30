Negociar a corrida antes de embarcar: conheça o modelo do InDrive
Apresentador Dudu Camargo explica as novidades do aplicativo, que dá ao usuário o poder de decidir
Com o InDrive, solicitar suas corridas do dia a dia ficou ainda mais fácil. Graças ao seu modelo transparente, você pode negociar o valor da corrida antes mesmo de embarcar. Na plataforma, os motoristas veem a oferta, respondem e o usuário decide com quem quer seguir, levando em conta valor, tempo de chegada e avaliação do profissional.
O apresentador, Dudu Camargo, pôde ver de perto como funciona o aplicativo e contou todas as novidades para os usuários.
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