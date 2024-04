Obesidade infantil: um alerta global

Alto contraste

A+

A-

Escola Educação Escola Educação (Escola Educação)

No Brasil, as preocupações com a saúde infantil estão crescendo à medida que os números revelam uma tendência preocupante: a porcentagem de crianças obesas está entre as mais altas do mundo. Um estudo recente conduzido por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz Bahia), em colaboração com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a University College London, revelou dados alarmantes sobre o estado nutricional das crianças brasileiras.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

Leia mais em Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

• Obesidade infantil dispara no Brasil e se torna um alerta global

• Fofoca: por que ela é tão irresistível? A ciência explica!

• Ranking revela: Brasil entre os países que mais aumentaram em felicidade

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.