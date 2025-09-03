Adolescente de 16 anos é denunciada por deixar filha sozinha em kitnet O Conselho Tutelar informou que irá acompanhar a situação de vulnerabilidade da jovem e da criança, que não possuem apoio familiar Balanço Geral Pará|Do R7 03/09/2025 - 16h40 (Atualizado em 03/09/2025 - 16h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma adolescente de 16 anos foi denunciada por deixar a filha sozinha em uma kitnet no bairro da Cremação, em Belém (PA). A jovem alegou que havia saído rapidamente para ir ao chaveiro. O Conselho Tutelar informou que irá acompanhar a situação de vulnerabilidade da jovem e da criança, que não possuem apoio familiar, e analisar a possibilidade de inseri-la em algum programa social.