Briga entre vizinhos por câmera de segurança termina com idoso esfaqueado Idoso de 69 anos e vizinho alegam legítima defesa após discussão que terminou em facadas Balanço Geral Pará|Do R7 24/03/2025 - 16h17 (Atualizado em 24/03/2025 - 16h17 )

Um conflito entre vizinhos no Pará terminou com um idoso esfaqueado. A briga teria sido motivada porque o idoso mexeu em uma câmera de segurança de um vizinho.

A discussão escalou para agressões físicas, com o vizinho alegando legítima defesa após ser atacado com uma faca. O idoso sofreu fratura no nariz.

A polícia civil investiga o caso com base em imagens e depoimentos.