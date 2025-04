Carro desgovernado invade casa no bairro da Pedreira, em Belém O motorista, que alegou ter perdido o controle do veículo após passar por um buraco, estava supostamente alcoolizado Balanço Geral Pará|Do R7 17/04/2025 - 16h22 (Atualizado em 17/04/2025 - 16h22 ) twitter

Durante a madrugada de quinta-feira (17), um carro desgovernado invadiu uma casa no bairro da Pedreira, em Belém (PA).

Uma idosa, que se despedia do filho na porta de casa durante o acidente, quase foi atingida. O motorista, que alegou ter perdido o controle do veículo após passar por um buraco, estava supostamente alcoolizado. Segundo testemunhas, a esposa do motorista tentou esconder uma sacola com bebidas que estava no carro.

O motorista sofreu lesões leves e foi levado para atendimento médico antes de ser conduzido para investigação.