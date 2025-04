Cobertura exclusiva: bandido em fuga pula telhados de casas no bairro do Marco, em Belém (PA) A Record BA acompanhou uma perseguição policial no bairro do Marco, em Belém (PA), após criminosos tentarem assaltar um homem que estava com uma bicicleta elétrica

Balanço Geral Pará|Do R7 04/04/2025 - 16h12 (Atualizado em 04/04/2025 - 16h13 )

