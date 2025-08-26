Cooperativa é investigada por desvio de R$ 14 milhões de merenda escolar Os envolvidos teriam fraudado contratos públicos de 2020 a 2024 em Marabá (PA) Balanço Geral Pará|Do R7 26/08/2025 - 16h51 (Atualizado em 26/08/2025 - 16h51 ) twitter

A Polícia Federal realizou uma operação para desmantelar uma cooperativa suspeita de fraudar contratos públicos de 2020 a 2024 em Marabá (PA). De acordo com as investigações, cerca de R$ 14 milhões foram desviados de recursos destinados à merenda de escolas. Os envolvidos falsificaram documentos para permitir que uma cooperativa fraudulenta participasse de licitações.