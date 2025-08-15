Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Criminoso com deficiência física invade casas e aterroriza moradores em Belém

Segundo relatos, ele recentemente entrou em uma residência, armado com uma peixeira, e fez a limpa

Balanço Geral Pará|Do R7

Um criminoso com deficiência física tem invadido casas e aterrorizado moradores dos bairros Sacramenta, Pedreira e Marambaia, em Belém (PA). A população reconheceu o suspeito após a imagem dele ser exibida no programa Balanço Geral e novas vítimas do invasor vieram à tona. Segundo relatos, ele recentemente entrou em uma residência, armado com uma peixeira, e fez a limpa. O suspeito ainda não foi preso.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.