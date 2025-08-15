Criminoso com deficiência física invade casas e aterroriza moradores em Belém
Um criminoso com deficiência física tem invadido casas e aterrorizado moradores dos bairros Sacramenta, Pedreira e Marambaia, em Belém (PA). A população reconheceu o suspeito após a imagem dele ser exibida no programa Balanço Geral e novas vítimas do invasor vieram à tona. Segundo relatos, ele recentemente entrou em uma residência, armado com uma peixeira, e fez a limpa. O suspeito ainda não foi preso.