Criminoso com deficiência física invade casas e aterroriza moradores em Belém Segundo relatos, ele recentemente entrou em uma residência, armado com uma peixeira, e fez a limpa Balanço Geral Pará|Do R7 15/08/2025 - 15h11 (Atualizado em 15/08/2025 - 15h11 )

Um criminoso com deficiência física tem invadido casas e aterrorizado moradores dos bairros Sacramenta, Pedreira e Marambaia, em Belém (PA). A população reconheceu o suspeito após a imagem dele ser exibida no programa Balanço Geral e novas vítimas do invasor vieram à tona. Segundo relatos, ele recentemente entrou em uma residência, armado com uma peixeira, e fez a limpa. O suspeito ainda não foi preso.