Damas do crime: três mulheres são presas por furtos em comércios do Pará Suspeitas atuavam em lojas, supermercados e padarias; elas também tinham passagens pelo Maranhão e Piauí Balanço Geral Pará|Do R7 08/05/2025 - 16h15 (Atualizado em 08/05/2025 - 16h15 )

A Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar, desmantelou uma quadrilha feminina que atuava em lojas, supermercados e padarias no interior do Pará. As mulheres, já conhecidas no Maranhão e no Piauí, furtavam celulares, dinheiro e produtos nos estabelecimentos.

Durante a operação conjunta, que aconteceu na quarta-feira (07), três suspeitas e um homem foram presos em flagrante.

A investigação agora busca identificar e localizar mais membros do grupo. Segundo informações, outras 6 mulheres fazem parte do esquema criminoso.