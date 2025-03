Dia Mundial da Floresta e da Água foi celebrado com programação especial, em Belém Ação educativa envolveu crianças e visitantes em atividades sobre biodiversidade e preservação ambiental Balanço Geral Pará|Do R7 24/03/2025 - 14h26 (Atualizado em 24/03/2025 - 14h26 ) twitter

O Bosque Rodrigues Alves, no Pará, celebrou o Dia Mundial da Floresta e da Água com uma programação especial, promovendo a conexão com a natureza.

Crianças expressaram a importância da biodiversidade através de desenhos, enquanto visitantes aprenderam sobre a fauna local.

A iniciativa visa educar sobre a preservação ambiental e a importância ecológica dos animais, incentivando uma mentalidade de cuidado com o meio ambiente desde cedo.

A programação incluiu exposições de ossadas, animais empalhados e espécies vivas, proporcionando uma experiência educativa e inspiradora para todas as idades.