Dois homens são mortos a tiros durante partida de futebol na Pedreira, em Belém Segundo relatos, os criminosos chegaram de moto, dispararam e fugiram sem serem identificados Balanço Geral Pará|Do R7 07/07/2025 - 14h57 (Atualizado em 07/07/2025 - 14h57 )

Dois homens foram assassinados durante uma partida de futebol em uma arena no bairro da Pedreira, em Belém (PA). André Meireles, de 35 anos, era o alvo do ataque e já possuía passagens por roubo e tráfico. A segunda vítima, Marcelo, não tinha antecedentes e possivelmente morreu por estar no local errado. Segundo relatos, os criminosos chegaram de moto, dispararam e fugiram sem serem identificados.