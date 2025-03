Dupla é presa após assaltar mulher em Ananindeua (PA) Ação contou com apoio de imagens de segurança e moradores Balanço Geral Pará|Do R7 31/03/2025 - 15h39 (Atualizado em 31/03/2025 - 15h39 ) twitter

Dois homens foram presos em Ananindeua (PA) após assaltarem uma mulher com uma arma falsa e roubarem seu celular. A ação rápida do 6º Batalhão e 29º BPM, com apoio de imagens de segurança e moradores, resultou na apreensão da moto e na prisão dos suspeitos.