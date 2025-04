Empresário é vítima de furto em restaurante de Belém (PA) Criminoso conhecido na região utiliza a mesma tática há anos: entra no estabelecimento oferecendo gibis e, aproveitando um momento de distração, furta um tablet Balanço Geral Pará|Do R7 09/04/2025 - 16h25 (Atualizado em 09/04/2025 - 16h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Luiz, proprietário de um restaurante de sushi na avenida Duque de Caxias, em Belém (PA), compartilhou sua experiência ao ser vítima de um furto.

Um criminoso conhecido na região, que há anos utiliza a mesma tática, entrou no estabelecimento oferecendo gibis e, aproveitando um momento de distração, furtou um tablet.

As câmeras de segurança capturaram o incidente, revelando a estratégia do ladrão que, com duas mochilas, distrai as vítimas antes de cometer o crime.

Luiz reforça a importância de estar atento, mesmo quando a intenção é ajudar o outro.