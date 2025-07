Estudante avisou mãe por mensagem sobre acidente que matou universitários Felizmente, a jovem estava em outro micro-ônibus, há 12 horas de distância do local da colisão Balanço Geral Pará|Do R7 16/07/2025 - 16h21 (Atualizado em 16/07/2025 - 16h21 ) twitter

Uma estudante da UFPA, que também estava a caminho do congresso em Goiás, informou a mãe por mensagem sobre o acidente na BR-153. Felizmente, a jovem estava em outro micro-ônibus, há 12 horas de distância do local da colisão. A UFPA montou uma central de acolhimento para apoiar as famílias das vítimas no campus de Belém (PA).