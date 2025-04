Estudantes do IFPA pedem afastamento de coordenador acusado de assédio Os alunos bloquearam parcialmente a Avenida Almirante Barroso, em Belém (PA), para pedir o afastamento do coordenador do curso de Letras

Balanço Geral Pará|Do R7 08/04/2025 - 17h15 (Atualizado em 08/04/2025 - 17h15 ) twitter

