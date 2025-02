Estudo investiga óleo de pau-rosa no tratamento de inflamações e ferimentos Pesquisadores analisam as propriedades medicinais da árvore nativa da Amazônia para a saúde Balanço Geral Pará|Do R7 24/02/2025 - 13h12 (Atualizado em 24/02/2025 - 13h15 ) twitter

Uma pesquisa científica está analisando o potencial do óleo extraído da árvore nativa da Amazônia, o “pau-rosa”, no tratamento de inflamações e na cicatrização de ferimentos. O estudo busca explorar as propriedades medicinais desse óleo, que tem mostrado promissores resultados em processos de regeneração celular e redução de inflamações.

A pesquisa visa desenvolver tratamentos naturais e eficazes, aproveitando os recursos da floresta amazônica para contribuir com a saúde e o bem-estar.