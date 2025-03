Festival Internacional de Surfe na Pororoca atrai atletas e turistas para o Pará Evento chega à 22ª edição, destacando as ondas formadas pelo encontro das águas do rio e do mar Balanço Geral Pará|Do R7 31/03/2025 - 14h34 (Atualizado em 31/03/2025 - 14h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Festival Internacional de Surfe na Pororoca, em São Domingos do Capim, no Pará, chega à sua vigésima segunda edição, atraindo turistas e atletas renomados para desafiar as ondas formadas pelo encontro das águas do rio e do mar.

Esse evento impressionante, que ocorre até o dia primeiro de abril, destaca a habilidade dos competidores e a força da natureza. As imagens capturadas mostram o início da competição com cinquenta atletas, oferecendo um espetáculo natural único e emocionante para os espectadores.

Além disso, de 4 a 6 de abril, o campeonato radical de jet ski promete ainda mais emoção.