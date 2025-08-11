Homem acusado de cometer crimes graves no Pará é capturado no Rio de Janeiro
Identificado como Severino Laércio, ele responde por estupro de vulnerável, exploração sexual, corrupção de menores, favorecimento à prostituição, entre outros crimes
Um homem acusado de cometer crimes graves no Pará foi capturado no Rio de Janeiro. Identificado como Severino Laércio, ele estava vivendo como motorista de aplicativo no estado fluminense. O suspeito, que possui 21 filhos, será transferido para o Pará para responder por estupro de vulnerável, exploração sexual, corrupção de menores, associação criminosa, favorecimento à prostituição, entre outros crimes.