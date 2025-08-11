Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Homem acusado de cometer crimes graves no Pará é capturado no Rio de Janeiro

Identificado como Severino Laércio, ele responde por estupro de vulnerável, exploração sexual, corrupção de menores, favorecimento à prostituição, entre outros crimes

Balanço Geral Pará|Do R7

Um homem acusado de cometer crimes graves no Pará foi capturado no Rio de Janeiro. Identificado como Severino Laércio, ele estava vivendo como motorista de aplicativo no estado fluminense. O suspeito, que possui 21 filhos, será transferido para o Pará para responder por estupro de vulnerável, exploração sexual, corrupção de menores, associação criminosa, favorecimento à prostituição, entre outros crimes.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.