Homem é preso após sequestrar ex-companheira na zona rural de Breves (PA) A suspeita é de que ele não aceitava o fim do relacionamento com a vítima Balanço Geral Pará|Do R7 19/08/2025 - 15h31 (Atualizado em 19/08/2025 - 15h31 )

Um homem foi preso na zona rural de Breves (PA) por sequestrar a ex-companheira e levá-la para uma área de mata. Após denúncias, a Polícia Militar e agentes de segurança pública se deslocaram ao local, de difícil acesso, e conseguiram resgatar a vítima. A suspeita é de que o homem não aceitava o fim do relacionamento com a vítima. Ele foi levado à delegacia e responderá por ameaça e sequestro.