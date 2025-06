Homem é preso com papelotes de cocaína pura no Guamá, em Belém O suspeito já estava cumprindo pena em regime aberto pelo crime de tráfico de drogas Balanço Geral Pará|Do R7 24/06/2025 - 14h55 (Atualizado em 24/06/2025 - 14h55 ) twitter

Um homem foi preso com papelotes de cocaína pura no bairro do Guamá, em Belém (PA). A prisão foi possível devido a uma denúncia anônima. O suspeito, que já estava cumprindo pena em regime aberto pelo crime de tráfico de drogas, tentou fugir ao ser abordado pela polícia, mas foi capturado. Ele foi levado à seccional de São Brás e está à disposição da justiça.