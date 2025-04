Homem reage a assalto e entra em luta corporal com bandidos Caso aconteceu enquanto o homem se abrigava da chuva em um posto de combustíveis na Avenida Pedro Miranda, em Belém (PA) Balanço Geral Pará|Do R7 08/04/2025 - 17h18 (Atualizado em 08/04/2025 - 17h18 ) twitter

Em Belém (PA), um homem reagiu a um assalto e entrou em confronto com criminosos.

O caso aconteceu enquanto o homem se abrigava da chuva em um posto de combustíveis na Avenida Pedro Miranda e foi surpreendido por três bandidos. No calor do momento, ele entrou em luta corporal com os criminosos e conseguiu deter um deles temporariamente, mas foi vencido e teve seus pertences pessoais roubados. Entre os bens, um cordão e um relógio avaliados em mais de R$ 10 mil.

As imagens do confronto foram capturadas por câmeras de segurança do posto e estão sendo usadas pela polícia para identificar os assaltantes.