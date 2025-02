Idosa morre atropelada, na faixa de pedestres, por motociclista alcoolizado Maria Auxiliadora, de 69 anos, foi atingida enquanto atravessava a rua no Distrito Industrial, em Ananindeua (PA) Balanço Geral Pará|Do R7 21/02/2025 - 13h50 (Atualizado em 21/02/2025 - 13h50 ) twitter

Maria Auxiliadora, de 69 anos, morreu atropelada por um motociclista alcoolizado, enquanto atravessava a rua, na faixa de pedestres no Distrito Industrial, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, no Pará.

Ela, que estava acompanhada do filho no momento do acidente, foi atingida enquanto cruzava a via, e o motociclista, que estava em estado de embriaguez, não conseguiu frear a tempo.