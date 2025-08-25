Jovem é atacada e queimada viva na frente do pai em garimpo de Itaituba (PA) O autor do crime foi capturado por garimpeiros e preso em flagrante Balanço Geral Pará|Do R7 25/08/2025 - 15h43 (Atualizado em 25/08/2025 - 15h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma jovem foi queimada viva no Garimpo Amando, em Itaituba (PA). A vítima foi atacada por um homem e teve o corpo consumido pelas chamas. O pai da jovem, ao tentar salvá-la, também foi ferido pelo fogo. A jovem não resistiu, mas o pai sobreviveu e está em recuperação. O autor do crime foi capturado por garimpeiros e preso em flagrante. Ele responderá por homicídio qualificado e tentativa de homicídio.