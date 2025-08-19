Ladrões levam surra ao tentar assaltar clientes de bar em Belém (PA) Os suspeitos, identificados como Alessandro da Cruz, de 21 anos, e Leandro, de 27, foram imobilizados pelas vítimas e linchados até a chegada da polícia Balanço Geral Pará|Do R7 19/08/2025 - 15h35 (Atualizado em 19/08/2025 - 15h35 ) twitter

Dois criminosos foram agredidos após tentar roubar clientes de um bar no Guamá, em Belém (PA). Os suspeitos, identificados como Alessandro da Cruz, de 21 anos, e Leandro, de 27, foram imobilizados pelas vítimas e linchados até a chegada da polícia. Segundo relatos, um deles tentou disparar contra os clientes, mas a arma falhou. A polícia investiga o caso com auxílio de câmeras de segurança.