Ladrões levam surra ao tentar assaltar clientes de bar em Belém (PA)
Os suspeitos, identificados como Alessandro da Cruz, de 21 anos, e Leandro, de 27, foram imobilizados pelas vítimas e linchados até a chegada da polícia
Dois criminosos foram agredidos após tentar roubar clientes de um bar no Guamá, em Belém (PA). Os suspeitos, identificados como Alessandro da Cruz, de 21 anos, e Leandro, de 27, foram imobilizados pelas vítimas e linchados até a chegada da polícia. Segundo relatos, um deles tentou disparar contra os clientes, mas a arma falhou. A polícia investiga o caso com auxílio de câmeras de segurança.