Magalhães Barata une carimbó e belezas naturais no nordeste do Pará (PA) Comunidades acolhedoras, pesca e tranquilidade fazem do lugar um refúgio regional Balanço Geral Pará|Do R7 09/06/2025 - 12h15 (Atualizado em 09/06/2025 - 12h16 )

Magalhães Barata, no nordeste do Pará, destaca-se por sua riqueza cultural, igarapés e tradições como o carimbó. O município, antes parte de Marapanim, atrai visitantes com sua natureza preservada, frutos do mar e clima acolhedor. É um destino procurado por quem busca tranquilidade e cultura popular.