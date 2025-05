Marido flagra esposa passeando com amante em sua própria moto Flagrante gerou tumulto, necessitando a intervenção da Polícia Militar para acalmar os ânimos Balanço Geral Pará|Do R7 07/05/2025 - 19h09 (Atualizado em 07/05/2025 - 19h09 ) twitter

Um incidente inusitado ocorreu na Avenida Belém, em Canaã dos Carajás (PA).

Um homem, ao retornar do trabalho, flagrou sua esposa circulando pela cidade com um suposto amante na motocicleta do próprio marido.

O flagrante gerou tumulto, necessitando a intervenção da Polícia Militar para acalmar os ânimos e conduzir os envolvidos à delegacia.

Até o momento, não há informações sobre medidas legais ou acusações decorrentes do caso.