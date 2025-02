Mulher esfaqueia companheira durante briga A vítima foi internada e a agressora detida após confronto em Belém do Pará Balanço Geral Pará|Do R7 05/02/2025 - 14h42 (Atualizado em 05/02/2025 - 14h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher esfaqueou sua companheira durante uma briga em Belém, no Pará. As duas moram juntas e entraram em confronto, o que motivou a violência. A vítima foi internada no PSM do Guamá, enquanto a agressora foi detida pela polícia.

Na delegacia, familiares das envolvidas se desentenderam e acabaram discutindo, aumentando a tensão do caso.