Mulher morre atropelada por ônibus em Abaetetuba (PA) Polícia investiga causas do acidente Balanço Geral Pará|Do R7 17/03/2025 - 18h47 (Atualizado em 17/03/2025 - 18h47 )

Uma mulher morreu após ser atropelada por um ônibus no município de Abaetetuba (PA). O motorista do veículo prestou assistência à vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas, e as autoridades estão investigando o caso, coletando depoimentos e analisando imagens de câmeras de segurança.