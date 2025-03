O Rei do Carimbó: Pinduca é reconhecido como patrimônio cultural imaterial do Pará A Assembleia Legislativa do Pará aprovou o projeto que imortaliza a obra do artista, celebrando sua contribuição à cultura paraense

