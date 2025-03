Pará inaugura maior hospital da mulher do Norte, um marco para a saúde pública Com 120 leitos e 40 serviços especializados, hospital oferece cuidados exclusivos para mulheres Balanço Geral Pará|Do R7 10/03/2025 - 15h00 (Atualizado em 10/03/2025 - 15h02 ) twitter

O governo do Pará acaba de inaugurar o maior hospital da mulher do Norte do Brasil, representando um marco pioneiro na saúde pública do Estado.

Com 120 leitos e uma gama de 40 serviços especializados, o hospital se torna o primeiro da região a oferecer atendimento exclusivo para mulheres, garantindo acesso a cuidados de saúde de excelência.

Com um investimento de mais de 155 milhões de reais, a estrutura moderna inclui urgência, diagnóstico preventivo, centro cirúrgico e exames avançados, como ressonância magnética e mamografia.

A inauguração, celebrada no Dia Internacional da Mulher (8 de março), reforça a relevância desse feito, que representa um avanço significativo na qualidade de vida e no cuidado à saúde das mulheres paraenses.