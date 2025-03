Polícia destrói 100 mil pés de maconha em operação no Pará Ação contou com apoio de múltiplas agências para erradicar plantações ilegais na região de Viseu Balanço Geral Pará|Do R7 31/03/2025 - 15h18 (Atualizado em 31/03/2025 - 15h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil do Pará destruiu nove plantações de maconha na zona rural de Viseu durante a operação Narke 3, eliminando aproximadamente cem mil pés da erva.

A ação, focada no combate ao narcotráfico na região do Rio Gurupi, foi conduzida pela Divisão Estadual de Narcóticos, DENARC, com apoio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública, GRAESP, que realizou sobrevoos na região.

A operação contou ainda com a participação da diretoria de polícia especializada e do 7º Batalhão da PM.