Quadrilha usa bebê de colo para cometer furtos em loja do bairro Batista Campos, em Belém (PA) Populares e seguranças reagiram e ajudaram a conter os criminosos Balanço Geral Pará|Do R7 25/02/2025 - 19h35 (Atualizado em 25/02/2025 - 19h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma quadrilha composta por três mulheres e um homem, tentou realizar uma série de furtos em uma loja no bairro Batista Campos, em Belém (PA). Uma das mulheres do grupo, estava com um bebe de colo no momento do crime, gerando a indignação dos moradores.

Os suspeitos usaram o bebê para desviar a atenção enquanto cometiam os delitos. No entanto, populares e seguranças reagiram, e a Polícia Militar do 2º Batalhão foi acionada rapidamente e prenderam os acusados.