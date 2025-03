Santa Isabel do Pará combina história, cultura e belezas naturais em um único destino Descubra a Banda Marcial, a Vila de Caraparu e o artesanato local, enquanto saboreia a culinária típica da cidade Balanço Geral Pará|Do R7 17/03/2025 - 14h31 (Atualizado em 17/03/2025 - 14h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Santa Isabel do Pará é uma cidade rica em história, cultura e natureza. A cidade oferece uma experiência única, com destaque para a talentosa Banda Marcial da Escola Pública Local, que se tornou conhecida por suas conquistas em concursos.

A Vila de Caraparu, com suas paisagens naturais deslumbrantes, é um destino imperdível, enquanto a produção tradicional de mandioca continua a ser a base da economia local. O artesanato criativo e o parque ambiental, com 14 hectares de área e um anfiteatro, enriquecem ainda mais a experiência. E não deixe de provar as delícias locais, como tucupi e maniçoba, preparadas com muito carinho pelas comunidades.

Santa Isabel do Pará convida todos a vivenciar suas tradições autênticas e belezas naturais.