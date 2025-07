Suspeito morre em confronto após atirar contra policiais militares em Bragança (PA) Segundo relatos, o suspeito, Luiz Martins, teria ameaçado duas vítimas e, ao ser abordado pela polícia, reagiu com disparos Balanço Geral Pará|Do R7 22/07/2025 - 15h10 (Atualizado em 22/07/2025 - 15h10 ) twitter

Um criminoso armado morreu durante um confronto com a Polícia Militar na zona rural de Bragança (PA). Segundo relatos, o suspeito, Luiz Martins, teria ameaçado duas vítimas e, ao ser abordado pela polícia, reagiu com disparos. Os policiais revidaram e balearam o acusado, que foi socorrido, mas não resistiu. De acordo com a PM, Luiz possuía mandado de prisão em aberto.