Trabalhador morre após choque elétrico em Belém (PA)

A falta de equipamentos de proteção individual foi destacada como um fator crítico na tragédia

Balanço Geral Pará|Do R7

Um trabalhador de 27 anos morreu após sofrer um choque elétrico enquanto empurrava um andaime de metal no bairro de Nazaré, em Belém (PA). O acidente ocorreu quando a estrutura encostou em uma rede de alta tensão. A área foi isolada para investigação, e a falta de equipamentos de proteção individual foi destacada como um fator crítico na tragédia. A vítima deixa esposa e dois filhos.

