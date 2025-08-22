Trabalhador morre após choque elétrico em Belém (PA)
A falta de equipamentos de proteção individual foi destacada como um fator crítico na tragédia
Um trabalhador de 27 anos morreu após sofrer um choque elétrico enquanto empurrava um andaime de metal no bairro de Nazaré, em Belém (PA). O acidente ocorreu quando a estrutura encostou em uma rede de alta tensão. A área foi isolada para investigação, e a falta de equipamentos de proteção individual foi destacada como um fator crítico na tragédia. A vítima deixa esposa e dois filhos.