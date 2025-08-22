Trabalhador morre após choque elétrico em Belém (PA) A falta de equipamentos de proteção individual foi destacada como um fator crítico na tragédia Balanço Geral Pará|Do R7 22/08/2025 - 15h19 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h19 ) twitter

Um trabalhador de 27 anos morreu após sofrer um choque elétrico enquanto empurrava um andaime de metal no bairro de Nazaré, em Belém (PA). O acidente ocorreu quando a estrutura encostou em uma rede de alta tensão. A área foi isolada para investigação, e a falta de equipamentos de proteção individual foi destacada como um fator crítico na tragédia. A vítima deixa esposa e dois filhos.