Abelhas formam colmeia em retrovisor e impedem motorista de usar veículo Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a retirada Cidade Alerta Pará|Do R7 04/02/2025 - 14h17 (Atualizado em 04/02/2025 - 14h17 )

Em Belém (PA), uma moradora ficou impossibilitada de usar seu carro, após uma colmeia de abelhas se formar no retrovisor do veículo. Ao avistar a situação, ela não conseguiu acessar o carro estacionado no Umarizal.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas informou que a retirada das abelhas só poderia ser realizada à noite.