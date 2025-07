Acidentes graves marcam último fim de semana de julho no Pará Ultrapassagens indevidas e excesso de velocidade foram as causas das colisões Cidade Alerta Pará|Do R7 28/07/2025 - 19h38 (Atualizado em 28/07/2025 - 19h38 ) twitter

Ultrapassagens indevidas e excesso de velocidade causaram quatro graves acidentes no Pará. Em Bujaru, um ônibus saiu da pista e deixou passageiros feridos. Em Conceição do Araguaia, um casal morreu ao colidir o carro com uma caminhonete. Em Dom Eliseu, uma criança de 3 anos faleceu após o caminhão em que ela estava tombar. Na PA-275, cinco pessoas morreram em um acidente envolvendo quatro veículos.