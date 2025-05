Adolescente desaparecida é encontrada em Altamira (PA) após repercussão Segundo informações, a adolescente deixou a cidade natal para encontrar o namorado, maior de idade, que conheceu pela internet Cidade Alerta Pará|Do R7 16/05/2025 - 19h39 (Atualizado em 16/05/2025 - 19h39 ) twitter

Foi encontrada a jovem de 17 anos que desapareceu em uma viagem de ônibus para Altamira (PA). Segundo informações, a adolescente deixou a cidade natal para encontrar o namorado, maior de idade, que conheceu pela internet. Com a repercussão do caso, o próprio namorado entrou em contato com a família e acionou a polícia. A mãe da jovem, aliviada, agradeceu a todos que ajudaram na busca.